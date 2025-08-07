Disney faz acordo com Gina Carano, atriz demitida de "The Mandalorian"

Carano processou a Disney em 2024 por demissão sem justa causa e discriminação sexual com o apoio do bilionário Elon Musk. A atriz argumentou que foi demitida por expressar opiniões conservadoras e que as estrelas masculinas que se manifestaram não sofreram nenhuma consequência.

Na declaração desta quinta-feira, o porta-voz da Lucasfilm disse que Carano "sempre foi muito respeitada por seus diretores, colegas de elenco e equipe, e trabalhou duro para aperfeiçoar sua arte, tratando seus colegas com gentileza e respeito".

"Com a conclusão desse processo, esperamos identificar oportunidades de trabalhar com a Sra. Carano em um futuro próximo", acrescentou o porta-voz.

Não foram fornecidos detalhes sobre o acordo.

Em um post na plataforma de mídia social de Musk, o X, Carano chamou a resolução de "o melhor resultado para todas as partes envolvidas".

"Sinto-me humilde e grata a Deus por Seu amor e graça nesse resultado", disse Carano.