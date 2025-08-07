Disney faz acordo com Gina Carano, atriz demitida de "The Mandalorian"

Por Lisa Richwine
LOS ANGELES (Reuters) - A Walt Disney encerrou uma disputa legal com a atriz Gina Carano sobre sua demissão da série de TV "The Mandalorian", do universo de "Star Wars", disse um porta-voz da unidade da Disney Lucasfilm nesta quinta-feira.
A Disney removeu Carano da série em 2021 por causa de publicações nas mídias sociais que a empresa na época considerou "abomináveis e inaceitáveis" por "denegrir pessoas com base em suas identidades culturais e religiosas".
Carano processou a Disney em 2024 por demissão sem justa causa e discriminação sexual com o apoio do bilionário Elon Musk. A atriz argumentou que foi demitida por expressar opiniões conservadoras e que as estrelas masculinas que se manifestaram não sofreram nenhuma consequência.
Na declaração desta quinta-feira, o porta-voz da Lucasfilm disse que Carano "sempre foi muito respeitada por seus diretores, colegas de elenco e equipe, e trabalhou duro para aperfeiçoar sua arte, tratando seus colegas com gentileza e respeito".
"Com a conclusão desse processo, esperamos identificar oportunidades de trabalhar com a Sra. Carano em um futuro próximo", acrescentou o porta-voz.
Não foram fornecidos detalhes sobre o acordo.
Em um post na plataforma de mídia social de Musk, o X, Carano chamou a resolução de "o melhor resultado para todas as partes envolvidas".
"Sinto-me humilde e grata a Deus por Seu amor e graça nesse resultado", disse Carano.
Ela também agradeceu a Musk "por apoiar meu caso e não pedir nada em troca".
Carano interpretou a guerreira Cara Dune na série, que se tornou um sucesso no Disney+ quando estreou em 2019. A Disney demitiu Carano do programa após a série de publicações nas redes sociais.
"Os judeus foram espancados nas ruas, não por soldados nazistas, mas por seus vizinhos... até mesmo por crianças", escreveu Carano no Instagram, segundo reportagem da Variety na época.
Carano também foi criticada por postagens no Twitter, agora X, nas quais ridicularizou o uso de máscaras durante a pandemia de Covid e ecoou falsas alegações de fraude eleitoral na eleição presidencial de 2020.
Nesta quinta-feira, Carano disse que estava animada para "passar para o próximo capítulo".
"Meus desejos permanecem nas artes, que é onde espero que vocês se juntem a mim", disse, acrescentando: "Sim, estou sorrindo".
(Reportagem de Lisa Richwine)
