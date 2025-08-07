Diretor Francis Ford Coppola recebe alta de hospital e está bem, diz fonte

O diretor vencedor do Oscar Francis Ford Coppola recebeu alta do hospital em Roma onde foi internado há dois dias e está "se sentindo bem", disse uma pessoa ligada ao assunto hoje.

O aclamado diretor norte-americano dos filmes "O Poderoso Chefão" e "Apocalypse Now", que tem 86 anos, foi internado no Policlinico Tor Vergata, um hospital público da capital italiana, na terça-feira, para se submeter a um procedimento cardíaco não emergencial.

Coppola estava na Itália para promover seu filme mais recente, o épico de ficção científica "Megalópolis", uma produção autofinanciada de US$120 milhões sobre a busca de um arquiteto visionário para transformar uma versão futurista da cidade de Nova York chamada Nova Roma em uma comunidade utópica.