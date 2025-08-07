Diretor Francis Ford Coppola recebe alta de hospital e está bem, diz fonte

O diretor vencedor do Oscar Francis Ford Coppola recebeu alta do hospital em Roma onde foi internado há dois dias e está "se sentindo bem", disse uma pessoa ligada ao assunto hoje.
O aclamado diretor norte-americano dos filmes "O Poderoso Chefão" e "Apocalypse Now", que tem 86 anos, foi internado no Policlinico Tor Vergata, um hospital público da capital italiana, na terça-feira, para se submeter a um procedimento cardíaco não emergencial.
Coppola estava na Itália para promover seu filme mais recente, o épico de ficção científica "Megalópolis", uma produção autofinanciada de US$120 milhões sobre a busca de um arquiteto visionário para transformar uma versão futurista da cidade de Nova York chamada Nova Roma em uma comunidade utópica.
O filme recebeu críticas mistas e teve dificuldades nas bilheterias desde sua estreia no Festival de Cinema de Cannes em 2024.
O diretor ítalo-americano ganhou cinco prêmios da Academia, quatro deles por seu trabalho nos dois primeiros filmes da trilogia "O Poderoso Chefão", amplamente considerados pelos críticos como entre os melhores filmes de todos os tempos.
