Órgão britânico afirma que não há evidências de intimidação em instituição do príncipe Harry

Harry chamou a desavença de "devastadora" e saudou a investigação da comissão que, segundo ele, na época, "revelaria a verdade".

Ele criou a Sentebale, que significa "não me esqueça" no idioma local do Lesoto, em homenagem à sua mãe, a princesa Diana, que morreu em um acidente em Paris em 1997.

Em relatório publicado na quarta-feira, a Comissão de Caridade disse que não encontrou nenhuma evidência de "bullying ou assédio generalizado ou sistêmico, incluindo misoginia", mas declarou que a governança era fraca.

A comissão acrescentou que havia falta de clareza sobre as políticas e funções e que não havia um processo adequado para lidar com as reclamações internas, emitindo, então, para a Sentebale um Plano de Ação Regulatória para tratar de suas preocupações.

"Os problemas da Sentebale foram expostos aos olhos do público, permitindo que uma disputa prejudicasse a reputação da instituição de caridade", disse David Holdsworth, presidente-executivo da Commissão de Caridade.

Harry não respondeu imediatamente a um pedido de comentário, enquanto a instituição de caridade disse que saudava as conclusões do órgão regulador.