Diretor Francis Ford Coppola está "bem" após procedimento cardíaco em Roma

Coppola, de 86 anos, é paciente de Natale há mais de 30 anos, segundo o representante.

O cineasta foi internado na terça-feira no Policlinico Tor Vergata, um hospital público na capital italiana, informou a agência de notícias Ansa.

O representante baseado nos EUA não quis dar detalhes sobre a natureza do procedimento médico de Coppola, mas disse: "Não foi uma emergência. Ele foi ao hospital em um carro. Ele tinha uma consulta agendada".

Coppola postou uma foto sua no Instagram, aparentando relaxado e sorrindo, com uma mensagem tranquilizando os fãs: "Estou bem".

"Da Dada (como meus filhos me chamam) está bem, aproveitando a oportunidade enquanto estava em Roma para fazer a atualização do meu procedimento de 30 anos de a-fib com seu inventor, um grande médico italiano - Dr. Andrea Natale", informou a mensagem. Ele não entrou em mais detalhes.

O termo "a-fib" na linguagem médica é a abreviação de fibrilação atrial, um tipo de ritmo cardíaco anormal. Natale, atualmente diretor executivo do Texas Cardiac Arrhythmia Institute, é especialista em eletrofisiologia e pioneiro em vários tratamentos e dispositivos para o tratamento de tais distúrbios.