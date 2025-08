Série "Wandinha" retorna com segunda temporada focada na família e nas mulheres

Trazer a Família Addams para a academia permitiu que os co-criadores e showrunners Alfred Gough e Miles Millar expandissem as histórias dos personagens apresentados na primeira temporada e explorassem a dinâmica entre mãe e filha.

Catherine Zeta-Jones, que interpreta Morticia, a mãe, prometeu cenas de ritmo acelerado entre as duas.

"É uma dança e um jogo de emoções", disse Zeta-Jones.

Para Ortega, o foco da temporada nos relacionamentos femininos se destacou como um dos pontos fortes.

"Muitas vezes somos ensinadas a competir umas com as outras e sempre há algum tipo de jogo de comparação que as pessoas vão impor a você", afirmou Ortega.

"O que eu adoro nas mulheres com quem estou trabalhando e nas personagens é que todas as mulheres dessa série querem ver as outras bem-sucedidas. Acho que isso é muito importante para os jovens verem hoje", acrescentou ela.