Lindsay Lohan fecha ciclo com "Uma Sexta Feira Mais Louca Ainda"

"Era importante para mim explicar quem é Anna hoje, como ela evoluiu e a dinâmica entre ela e a filha, já que ela é uma mãe solteira e trabalhadora. Há alguns pontos básicos que eu queria transmitir, porque quero que as pessoas vejam o filme e encontrem uma parte dele em que possam se agarrar e pensar: 'ok, entendi'", disse ela.

Dirigido por Nisha Ganatra, o filme também traz o ator Chad Michael Murray reprisando o papel do interesse amoroso da jovem Anna, Jake.

Filmar a sequência foi uma "festa de amor", afirmou Murray.

"Foi a mesma coisa, mas melhor. Parecia muito com o clima do primeiro filme. Todos adoravam ir trabalhar e ninguém queria ir para casa."

"Uma Sexta Feira Mais Louca Ainda" marca o retorno de Lohan à telona.

"É obviamente estressante porque você quer que o filme seja ótimo e que as pessoas gostem do que você faz", disse ela. "Desde que as pessoas estejam gostando do que estou fazendo e que isso as faça felizes, sinto que estou fazendo meu trabalho e é para isso que estou aqui."