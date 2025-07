Juiz do Novo México rejeita ação judicial por má conduta movida por Alec Baldwin no caso "Rust"

(Reuters) - Um juiz do Novo México rejeitou uma ação judicial por má conduta movida pelo ator Alec Baldwin contra promotores locais e funcionários da polícia por causa da busca de acusações criminais contra ele pelo tiro fatal em 2021 no set do filme de faroeste "Rust".

O juiz Casey Fitch rejeitou a queixa de Baldwin na terça-feira por falta de "ação significativa" no caso nos últimos 180 dias. A ordem de uma página, tornada pública na quarta-feira, permite que qualquer parte no processo busque a reintegração dentro de 30 dias.

Em uma declaração no final da terça-feira, Luke Nikas, advogado de Baldwin, disse que as discussões para um acordo estavam em andamento e que o caso poderia ser reapresentado se não fosse bem-sucedido.