Joias ligadas a Buda retornam à Índia após 127 anos

HONG KONG (Reuters) - Uma coleção de centenas de joias ligadas às relíquias corpóreas de Buda retornou à Índia depois de 127 anos, após um leilão planejado para o início deste ano que atraiu ameaças de ação legal do governo de Délhi.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, saudou na quarta-feira o retorno da coleção, conhecida como as Gemas Piprahwa do Buda Histórico do Império Mauryan, Era Ashokan, por volta de 240-200 a.C.

"Um dia feliz para nosso patrimônio cultural!", escreveu Modi em uma postagem no X. "Isso deixará todos os indianos orgulhosos."