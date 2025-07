Warner Bros Discovery vai demitir 10% do grupo de cinema, diz fonte

LOS ANGELES (Reuters) - A Warner Bros Discovery vai demitir cerca de 10% dos funcionários de seu grupo de cinema como parte de uma reestruturação antes da divisão da empresa em duas, disse uma fonte com conhecimento do assunto nesta quarta-feira.

Os cortes ocorrerão nas áreas de marketing, distribuição, produção e outras unidades. A fonte não revelou quantas pessoas seriam afetadas.

Em um memorando para a equipe, os copresidentes do Motion Picture Group Pamela Abdy e Michael De Luca disseram que a liderança da empresa começou a analisar as operações do grupo de filmes no início de 2025.