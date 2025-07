Festival de Veneza dará prêmio de carreira ao diretor norte-americano Julian Schnabel

MILÃO (Reuters) - O artista e cineasta norte-americano Julian Schnabel, cujos filmes incluem os biográficos de artistas "No Portal da Eternidade" e "Basquiat - Traços de Uma Vida", receberá um prêmio pela carreira no Festival de Cinema de Veneza deste ano, informaram os organizadores na quarta-feira.

O diretor de 73 anos receberá o prêmio Cartier Glory to the Filmmaker, dedicado a pessoas que deram uma contribuição particularmente original ao cinema contemporâneo, no dia 3 de setembro, segundo comunicado do festival.

Antes da cerimônia, o festival realizará a estreia fora de competição do último longa-metragem de Schnabel, "In the Hand of Dante", estrelado por Oscar Isaac, Gal Gadot, Gerard Butler, Al Pacino, John Malkovich e Martin Scorsese.