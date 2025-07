Dubladores tentam se proteger da ameaça da inteligência artificial

No entanto, à medida que as vozes geradas por IA se tornam mais sofisticadas e econômicas, as associações do setor de dublagem de toda a Europa estão pedindo que a UE reforce as regulamentações para proteger a qualidade, os empregos e os catálogos anteriores dos artistas, evitando que sejam usados para criar futuros trabalhos dublados.

"Precisamos de legislação: assim como aconteceu com o carro, que substituiu a carruagem puxada por cavalos, precisamos de um código de trânsito", disse Rehlinger.

As preocupações com a tecnologia na indústria cinematográfica e se ela substituirá o trabalho dos humanos não são novas. A IA tem sido um ponto crítico em Hollywood desde a agitação trabalhista de 2023, que resultou em novas diretrizes para o uso da tecnologia.

O co-presidente-executivo da Netflix, Ted Sarandos, disse este mês que a empresa usou a IA generativa para produzir efeitos visuais pela primeira vez na tela na série original "O Eternauta".

Ela também testou a IA generativa para sincronizar os movimentos labiais dos atores com o diálogo dublado para melhorar a experiência de visualização, de acordo com três fontes familiarizadas com o trabalho.

Esses experimentos dependem de dubladores locais para transmitir as falas, em vez de usar a IA para traduzir sinteticamente a voz do artista na tela para outro idioma.