Sean 'Diddy' Combs pede liberação com fiança de US$50 milhões antes da sentença

Por Luc Cohen

NOVA YORK (Reuters) - Os advogados de Sean "Diddy" Combs pediram ao juiz que supervisionou seu julgamento por crimes sexuais que o libertasse da prisão com uma fiança de US$50 milhões antes de sua sentença em 3 de outubro, depois que o magnata do hip-hop foi considerado inocente das acusações mais graves que enfrentou.

Em um processo judicial, o advogado de defesa de Combs, Marc Agnifilo, disse que as condições do Centro Metropolitano de Detenção (MDC, na sigla em inglês), no bairro nova-iorquino do Brooklyn, são perigosas e afirmou que os réus condenados no passado por acusações relacionadas à prostituição, semelhantes às de Combs, geralmente eram libertados antes da sentença.