Eddie Murphy e Pete Davidson improvisam na comédia "A Última Missão"

Ao contrário de seus personagens, os dois têm muito em comum.

"Pete vem do SNL. Ele é um comediante de stand-up. Nós dois somos da Costa Leste", disse Murphy. "Adoro entrar em uma cena com outra pessoa que seja engraçada, improvisar com ela e começar a brincar, adoro isso."

Em uma rotina de coleta de dinheiro, Russell, de Murphy, e Travis, de Davidson, são alvos de criminosos. As coisas se tornam mais pessoais quando Travis descobre que os ladrões são liderados por sua amante da noite anterior, interpretada por Keke Palmer, e a vida da esposa temperamental de Russell, interpretada por Eva Longoria, fica ameaçada. A dupla precisa se unir para se salvar.

O roteiro, de Kevin Burrows e Matt Mider, serviu como base e o diretor Tim Story os incentivava a segui-lo, disseram os dois.

Fazíamos uma cena conforme o roteiro e depois Tim e todos diziam: "Só façam loucuras" e acabávamos tentando superar um ao outro; estávamos apenas tentando fazer os outros rirem", afirmou Davidson.

"Eles estavam improvisando constantemente e foi muito legal ver isso. É muito legal porque você vê duas gerações diferentes", acrescentou Palmer.