Ziad Rahbani, gigante musical libanês e crítico sarcástico, morre aos 69 anos

Por Timour Azhari e Laila Bassam

BEIRUT (Reuters) - Ziad Rahbani, compositor e músico libanês que criou um som distinto a partir de raízes musicais ocidentais e árabes, e cuja crítica sarcástica à política sectária do país soou verdadeira para os libaneses de todas as partes, faleceu aos 69 anos de idade.

Rahbani era muito amado em todo o Líbano e suas palavras permaneceram relevantes para todas as gerações, desde as que cresceram com ele durante a Guerra Civil de 1975-90 até a geração pós-guerra, que lutou para superar o legado do conflito.