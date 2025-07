Restaurante parisiense com três estrelas Michelin adota pratos à base de vegetais

PARIS (Reuters) - O chef francês Alain Passard, renomada figura da alta gastronomia mundial, decidiu eliminar quase todos os produtos de origem animal do cardápio de seu restaurante três estrelas Michelin, o L'Arpège.

A decisão segue seu movimento anterior de eliminar a carne vermelha dos pratos do L'Arpège no início dos anos 2000. O cardápio atualizado de Passard agora também exclui peixe e laticínios, embora o mel proveniente das colmeias do próprio restaurante continue sendo uma exceção.

Passard afirma ter sido motivado por sua paixão pela natureza, acrescentando que o uso de vegetais sazonais também reduz o impacto ambiental do restaurante.