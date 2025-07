Paramount Global diz que fusão com Skydance deve ser concluída em duas semanas

O novo presidente-executivo já está sendo confrontado com perguntas dos investidores sobre o futuro do serviço de streaming Paramount+, planos para os ativos de televisão em declínio da Paramount e previsões de gastos com conteúdo - incluindo esportes profissionais.

"Agora que o longo e demorado processo de venda está finalmente chegando ao fim, a liderança da Skydance está pronta para assumir o controle", escreveu Robert Fishman, analista de mídia da MoffettNathanson. "Com isso, o verdadeiro trabalho começa: reconstruir a Paramount, abordar as questões estratégicas críticas que estão por vir e traçar um caminho para um futuro mais sustentável e competitivo."

Anunciada há mais de um ano, a fusão unirá a valiosa biblioteca de filmes e TV da Paramount, incluindo clássicos como "Curtindo a Vida Adoidado" e "Bonequinha de Luxo", com filmes produzidos com a Skydance, incluindo "Top Gun: Maverick" e "Missão Impossível - Acerto de Contas".

Ellison não estava disponível para comentar. Ele já disse anteriormente que planeja expandir as capacidades tecnológicas da Paramount, reconstruir a plataforma Paramount+ e aumentar o negócio de streaming, além de reorganizar o negócio para priorizar o fluxo de caixa. Há um ano, ele disse que a equipe havia identificado US$2 bilhões em economia de custos.

A Comissão Federal de Comunicações autorizou o acordo na quinta-feira, apenas algumas semanas depois que a Paramount resolveu uma ação judicial movida pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a edição pela CBS de uma entrevista no programa "60 Minutes" com sua adversária democrata, a ex-vice-presidente Kamala Harris.

O acordo de US$16 milhões atraiu críticas de que a Paramount havia efetivamente comprado a aprovação regulatória, com o dissidente democrata na votação de 2 a 1 da FCC chamando-a de "capitulação covarde" ao governo Trump. A agência afirmou várias vezes que sua análise era independente da ação judicial.