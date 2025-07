Fãs mergulham na Comic-Con de San Diego apesar de redução nos painéis com celebridades

"Perdi cerca de 15 quilos em seis meses, esse foi apenas o investimento físico que fiz", disse Cao.

As festividades deste ano no Centro de Convenções de San Diego não terão os habituais painéis com as principais celebridades do Hall H, que normalmente discutem franquias de filmes populares de empresas como Marvel e DC Studios.

Mas os destaques incluirão o criador de "Guerra nas Estrelas", George Lucas, fazendo sua estreia na San Diego Comic-Con e os painéis da Disney "Tron: Ares" e "Predador: Terras Selvagens" da Disney. Haverá também um painel para o próximo filme "Project Hail Mary", estrelado por Ryan Gosling, e a estreia mundial do revival de "O Rei do Pedaço" e um painel com os co-criadores do programa, Mike Judge e Greg Daniels.

Também é o primeiro ano a incluir um festival de música de dois dias chamado Crunchyroll Anime FanFest, organizado pela Crunchyroll, um serviço norte-americano de streaming de anime por assinatura de propriedade da Sony Group Corporation.

O festival apresentará músicas de anime de títulos populares, incluindo "The One Piece 25th Anniversary Symphony Voyage", baseado na popular série de anime. A Crunchyroll tem mais de 13 milhões de assinantes em todo o mundo.

Embora os preços dos hotéis e das viagens em geral continuem a subir para quem está fora da cidade, os fãs dizem que não foram desencorajados.