Balde de pipoca de US$80 da Marvel bate recorde mundial em Los Angeles

O gigantesco balde vinculado ao filme "Quarteto Fantástico: Primeiros Passos", mede 51 cm de largura e 17,5 cm de altura. Ele possui uma capacidade de 10 litros -- o suficiente para satisfazer até mesmo o apetite cósmico de Galactus.

Lacey Noel, uma guia turística do TCL Chinese Theatre, apresentou o balde aos espectadores. "Ele custa US$80 e as pessoas estão devorando-o", disse ela.

O contêiner do Galactus não é apenas uma questão de tamanho. Ele tem um acabamento metálico e olhos de LED azuis brilhantes e penetrantes, o que aumenta seu apelo como peça de exibição muito depois que a pipoca acaba. Os fãs fizeram fila no estande do cinema, ansiosos para colocar as mãos no item de edição limitada.

Esse balde de pipoca, que bateu o recorde, representa mais do que apenas uma nova maneira de servir alimentos no cinema. Ele faz parte de uma estratégia mais ampla dos estúdios e dos cinemas para atrair o público de volta à telona com experiências exclusivas e tangíveis que não podem ser reproduzidas em casa.

Chris Banda, um fã que comprou o balde do Galactus, elogiou a iniciativa.

"Acho que esses baldes são fantásticos", afirmou ele. "Obviamente, eu não teria comprado esse balde se não tivesse ido aos cinemas e acho que ele foi muito bem projetado e tem muita pipoca, muito legal."