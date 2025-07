Hulk Hogan, que ajudou a transformar a luta livre profissional em espetáculo de bilhões de dólares, morre aos 71 anos

ENFRENTANDO "THE ROCK"

Mais tarde, ele se juntou ao concorrente World Championship Wrestling, trocando o collant amarelo que era sua marca registrada pelo preto e assumindo a persona do vilão "Hollywood" Hogan, o líder de uma gangue de violadores de regras conhecida como New World Order. O truque revigorou sua carreira.

Hogan acabou retornando à WWF, hoje conhecida como WWE, e enfrentou Dwayne "The Rock" Johnson na WrestleMania em 2002.

"Estou em melhor forma do que ele", disse Hogan à Reuters na época, cinco meses antes de seu 50º aniversário. "Ficarei ao lado de The Rock e farei uma pose com ele se ele quiser." No final, The Rock venceu a luta.

Hogan foi introduzido duas vezes no Hall da Fama da WWE e se referia a si mesmo como o "Babe Ruth" da luta livre -- em homenagem ao famoso jogador de beisebol do New York Yankees.

Mas o apoio de Hogan a Trump em 2024 não foi bem aceito por todos os fãs de luta livre, e ele também enfrentou outras controvérsias. O site de fofocas Gawker foi fechado depois de publicar partes de uma fita de sexo entre ele e a esposa de um amigo, e Hogan processou-o por questões de privacidade, ganhando uma sentença de US$140 milhões.