Grupo de rap Kneecap é vetado na Hungria antes de show no Festival Sziget

BUDAPESTE (Reuters) - A Hungria proibiu o grupo de rap irlandês Kneecap de entrar no país para se apresentar no Festival Sziget, acusando a banda de usar discurso de ódio antissemita e de elogiar o grupo militante Hamas, disse um porta-voz do governo na quinta-feira.

Kneecap, banda de Belfast que regularmente exibe mensagens pró-palestinas durante seus shows, causou polêmica em outros lugares nos últimos meses, inclusive no Festival Glastonbury do Reino Unido em junho, quando seu vocalista -- conhecido pelo nome artístico Mo Chara -- acusou Israel de cometer crimes de guerra.

"O governo da Hungria proibiu o Kneecap de entrar no país e de se apresentar no Sziget... citando como justificativa o discurso de ódio antissemita e o elogio aberto ao Hamas e ao Hezbollah", escreveu o porta-voz do governo, Zoltan Kovacs, em um post no X.