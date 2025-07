Chuck Mangione, músico de jazz ganhador do Grammy, morre aos 84 anos

"O caso de amor de Chuck com a música foi caracterizado por sua energia ilimitada, entusiasmo descarado e pura alegria que irradiava do palco", disse sua família em uma declaração ao jornal Rochester Democrat & Chronicle.

Mangione demonstrava apreço pelo público ao sentar-se na beira do palco após os shows, dando autógrafos aos fãs que ficavam para conhecê-lo e à banda, segundo a declaração.

Nascido Charles Frank Mangione em 1940 em Rochester, ele era um virtuoso tocador de flugelhorn e trompete. Ele cresceu em uma casa onde o pai o expôs aos grandes nomes do jazz da década de 1950, incluindo Dizzy Gillespie, um amigo da família que jantava com eles com frequência.

Ele começou a ter aulas de música aos 8 anos de idade e, quando era adolescente, Gillespie ficou tão impressionado com suas proezas musicais que deu a Mangione um de seus trompetes "upswept", sua marca registrada.

Sua composição "Chase The Clouds Away" foi apresentada nos Jogos Olímpicos de Verão de 1976 em Montreal, enquanto "Give It All You Got" foi a música-tema dos Jogos Olímpicos de Inverno de 1980 em Lake Placid, Nova York.

O maior sucesso de Mangione foi o single "Feels So Good", de 1977, que alcançou a quarta posição na Billboard Hot 100 e foi indicado para Gravação do Ano no Grammy.