Homenagens a Ozzy Osbourne chegam em massa a Birmingham

Por Gerhard Mey e Sarah Mills

BIRMINGHAM, Reino Unido (Reuters) - Centenas de fãs de Ozzy Osbourne se reuniram em pontos de referência ligados ao roqueiro em sua cidade natal, Birmingham, nesta quarta-feira, enquanto artistas prestavam homenagem à sua influência no heavy metal.

Os fãs depositaram homenagens florais em um banco e em uma ponte batizados com o nome de Black Sabbath, a banda com a qual Osbourne foi pioneiro no gênero heavy metal no final da década de 1960, na cidade localizada no centro da Inglaterra após a morte do vocalista na terça-feira, aos 76 anos.