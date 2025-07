Filme "Quarteto Fantástico" parece começo para primeira família da Marvel

O ator de “O Urso” acrescentou que o amor está no centro do filme, especialmente quando se trata de estar em uma “situação precária” como “os guardiões do mundo”.

Ecoando isso, Pedro Pascal, que interpreta o cientista superelástico Reed Richards, sente que o elenco é como uma família.

“Estamos em família, de mãos dadas, esperando o filme ser lançado no mundo”, disse.

"Quarteto Fantástico: Primeiros Passos" da Disney apresenta a primeira família da Marvel, enquanto ela enfrenta a ameaça cósmica de Galactus, um devorador de planetas intergaláctico, em um mundo futurista inspirado nos anos 1960.

Junto com Moss-Bachrach e Pascal estão os membros do elenco Vanessa Kirby, que interpreta a esposa de Reed, Sue Storm, com poderes de invisibilidade, e Joseph Quinn, que vive Johnny Storm, cujo corpo entra em chamas.

“Quarteto Fantástico: Primeiros Passos”, que obteve 87% de aprovação no agregador de críticas Rotten Tomatoes, chega aos cinemas na quinta-feira.