Estrelas e diretores de Hollywood vão a Veneza para poderoso festival de cinema

Entre os principais astros esperados para desfilar no tapete vermelho do Lido de Veneza estão Julia Roberts, Emma Stone, George Clooney, Dwayne Johnson, Emily Blunt, Andrew Garfield, Oscar Isaac, Cate Blanchett e Amanda Seyfried.

VOLTA DA NETFLIX

Um quem-é-quem de diretores globais também estreará seus filmes mais recentes no evento de 11 dias, incluindo os cineastas norte-americanos Kathryn Bigelow, Jim Jarmusch, Noah Baumbach e Benny Safdie, juntamente com os europeus Yorgos Lanthimos, Paolo Sorrentino e László Nemes, e os asiáticos Park Chan-wook e Shu Qi.

A Netflix, que não compareceu a Veneza no ano passado, retorna com força total em 2025 com um trio de títulos que chamam a atenção, incluindo "Frankenstein", de Guillermo del Toro, uma nova versão do clássico conto de terror estrelado por Isaac, Jacob Elordi e Mia Goth.

A comédia dramática de Baumbach, "Jay Kelly", estrelada por Clooney, Adam Sandler e Laura Dern, também está na competição principal e na lista da Netflix, ao lado do thriller geopolítico "A House of Dynamite", com Idris Elba e Rebecca Ferguson, e dirigido por Bigelow, que ganhou um Oscar em 2010 por "Guerra ao Terror".

Veneza dá o pontapé inicial para a temporada de premiações, com os filmes que estrearam no Lido recebendo mais de 90 indicações ao Oscar nos últimos quatro anos e ganhando quase 20, tornando-a o lugar para ser visto por atores, produtores e diretores.