Criadores de "South Park" chegaram a um acordo de streaming de US$1,5 bilhão com Paramount, diz LA Times

(Reuters) - "South Park", a comédia de animação com crianças desbocadas, fechou um acordo de streaming de US$1,5 bilhão com a Paramount, informou o LA Times na segunda-feira.

A Paramount concordou em adquirir os direitos globais de streaming de "South Park" em um acordo que visa levar o programa para sua plataforma digital, a Paramount+, segundo a reportagem, citando pessoas familiarizadas com as negociações.

O acordo com os criadores do programa, Trey Parker e Matt Stone, por meio de sua empresa Park County Production, avalia os direitos globais de streaming em US$300 milhões por ano, segundo a reportagem, acrescentando que o acordo de cinco anos renderia ao programa US$1,5 bilhão somente com o streaming.