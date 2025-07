Comediantes apoiam apresentador da CBS, e Jon Stewart critica a Paramount

O apresentador do "The Tonight Show", Jimmy Fallon, e seu colega da NBC e apresentador do "Late Night", Seth Meyers, foram vistos compartilhando cervejas na plateia. O apresentador do "Last Week Tonight" da HBO, John Oliver, estava sentado com Stewart, ambos ex-colegas de Colbert no "The Daily Show".

Colbert brincou sobre o fim de seu programa no discurso de abertura, dizendo que "a cultura do cancelamento foi longe demais".

Executivos da CBS disseram na semana passada que encerrariam o "The Late Show" em maio de 2026, no que chamaram de "decisão puramente financeira".

Parlamentares dos EUA e outros consideraram o momento suspeito, observando que a Paramount busca a aprovação do governo para uma fusão de US$ 8 bilhões. Colbert é um crítico frequente do presidente Trump e chamou esse pagamento de suborno.

Stewart falou sobre o cancelamento no episódio de segunda-feira do "The Daily Show", que é transmitido pelo canal Comedy Central, de propriedade da Paramount.

"Se você está tentando descobrir por que o programa de Stephen está acabando, não acho que a resposta possa ser encontrada em algum email ou telefonema de Trump para os executivos da CBS ou nas planilhas do QuickBooks da CBS sobre a saúde financeira da noite", disse Stewart.