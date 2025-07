Malcolm-Jamal Warner, astro do "The Cosby Show", morre afogado aos 54 anos

"Todos na FOX estão com o coração partido pela trágica perda do nosso amigo e colega, o extraordinário Malcolm-Jamal Warner", diz o comunicado, acrescentando que "seus papéis icônicos – do cômico ao dramático" são "inesquecíveis e atemporais". Warner interpretou o Dr. AJ Austin na série dramática médica da Fox, "The Resident".

O "The Cosby Show", que foi ao ar de 1984 a 1992, foi um dos primeiros retratos de uma família negra norte-americana bem-sucedida, estável e saudável na televisão, desafiando estereótipos pejorativos. Cosby retratou um médico e Warner interpretou seu único filho.

Warner, que nasceu em 18 de agosto de 1970, cresceu em Jersey City, Nova Jersey, com a mãe, Pamela, que posteriormente se tornou sua gerente de atuação. Seu nome foi escolhido em homenagem ao líder dos direitos civis Malcolm X e ao músico de jazz Ahmad Jamal.

Desde cedo, Warner descobriu o interesse pela atuação, o que lançou sua carreira como artista infantil e o levou a frequentar a Escola Profissional Infantil em Nova York.

Embora tenha tido alguns papéis pequenos na televisão no início de sua carreira, o papel de Theo Huxtable em "The Cosby Show" foi o grande destaque de Warner.

O ator recebeu uma indicação ao Emmy em 1986 como ator coadjuvante de destaque em uma série de comédia por seu papel na série da NBC.