Desertores norte-coreanos fazem estreia em nova band de K-pop

À meia-noite, o grupo fez uma apresentação ao vivo de seu primeiro EP "The 1st Verse", com três faixas, incluindo o single de estreia "Shattered".

Um vídeo para acompanhar a música seria lançado ainda nesta sexta-feira. Gravado neste ano, ele mostra o grupo usando maquiagem e penteados elegantes, dançando contra um fundo estroboscópico.

Yu Hyuk, originário do condado de Kyongsong, no nordeste da Coreia do Norte, vive na Coreia do Sul desde 2013.

Além de desfrutar da liberdade de mostrar seu talento para o mundo, o jovem de 25 anos também celebra poder fazer três refeições por dia.

Na Coreia do Norte, ele começou a trabalhar aos nove anos de idade e disse que às vezes era forçado a tomar medidas desesperadas para conseguir comida, comendo arroz estragado ou pior, e recorrendo ao roubo.

"Depois que fui pego roubando, fui espancado com força até sangrar. Eu estava com muita fome e, instintivamente, estava pensando em sobreviver", disse ele à Reuters no estúdio do grupo na capital sul-coreana.