Connie Francis, do hit 'Pretty Little Baby' no TikTok, morre aos 87 anos

Connie Francis, a cantora pop norte-americana que alcançou o topo das paradas nas décadas de 1950 e 1960 com canções sobre amor juvenil e desilusão, morreu na noite de quarta-feira, informou seu empresário. Ela tinha 87 anos.

O que aconteceu

Francis havia sido hospitalizada no início de julho com fortes dores pélvicas, passando algum tempo em tratamento intensivo, disse o empresário Ron Roberts. Ele não informou o local ou a causa da morte.

Com uma voz potente e clara, que podia ser ao mesmo tempo alegre e melancólica, Francis vendeu dezenas de milhões de discos no final da década de 1950 e início da década de 1960, incluindo o sucesso amoroso "Stupid Cupid" e as canções exuberantes e melancólicas "Who's Sorry Now" e "Where the Boys Are".