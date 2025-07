Giorgio Armani diz que estará de volta aos desfiles em setembro

ROMA (Reuters) - O fundador da grife italiana Giorgio Armani publicou uma mensagem ao completar 91 anos nesta sexta-feira para dizer que estará de volta em setembro, depois que um problema de saúde o obrigou a perder os desfiles de moda de Milão e Paris nas últimas semanas.

Foi a primeira vez que Giorgio Armani perdeu um de seus desfiles. Sua empresa disse no mês passado que ele estava se recuperando em casa, sem entrar em detalhes sobre seu estado de saúde, enquanto as agências de notícias italianas informaram que ele estava no hospital há alguns dias.

"Nas últimas semanas, senti fortemente o abraço daqueles que estavam pensando em mim", disse Armani em uma carta aberta publicada por vários jornais italianos, mencionando a família, os pares, os funcionários, a imprensa e as pessoas nas mídias sociais.