Sean 'Diddy' Combs será sentenciado em 3 de outubro

Os jurados absolveram Combs em 2 de julho das acusações de tráfico sexual e extorsão que poderiam colocá-lo atrás das grades pelo resto da vida. Eles o condenaram por duas acusações de transporte para se envolver em prostituição.

O veredicto misto foi visto amplamente como uma derrota para os promotores, que acusaram Combs de coagir duas ex-namoradas a fazer sexo indesejado com profissionais do sexo, com a ajuda de seus funcionários.

Os promotores disseram que Combs poderia pegar de 51 a 63 meses de prisão de acordo com as diretrizes federais de condenação, enquanto a defesa disse que as mesmas diretrizes sugeriam uma sentença de dois anos.

O juiz não é obrigado a seguir as diretrizes, e ambas as partes podem propor termos diferentes. Combs também pode pedir ao juiz que anule sua condenação.

