Homem é chifrado e outros sete ficam feridos no festival de corrida de touros da Espanha

As outras sete pessoas sofreram hematomas e contusões, algumas no ombro ou na cabeça.

Nos "encierros" do festival, ou corridas de touros, os touros de briga são soltos nas ruas e correm para chegar à arena da tourada. Centenas de aficionados, muitos vestindo as tradicionais camisas brancas com lenços vermelhos, correm com eles.

Na manhã de terça-feira, um dos touros parou no meio de sua corrida e atacou os corredores por vários minutos de tensão.

O festival, que ganhou fama internacional com o romance "O Sol Também se Levanta", de Ernest Hemingway, em 1926, dura uma semana no início de julho.

Ocasionalmente, os participantes são chifrados nas centenas de festas de corrida de touros que ocorrem na Espanha todos os anos. Outros ferimentos são comuns. Pelo menos 16 corredores perderam suas vidas no festival de Pamplona ao longo dos anos, o último em 2009.

Além das corridas de touros matinais e das touradas vespertinas, o festival de San Fermin conta com cantos, danças e bebidas 24 horas por dia.