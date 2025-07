Diretor de "Superman" James Gunn reconstrói herói em novo filme

A Warner Bros está contando com "Superman" para iniciar uma nova era no DC Studios, que não conseguiu igualar o sucesso de super-heróis da Marvel, de propriedade da Walt Disney. Gunn, que fez os filmes "Guardiões" para a Marvel, foi nomeado co-CEO do DC Studios, ao lado do produtor Peter Safran, em 2022.

A dupla planejou uma lista de longo prazo que inclui um filme da Supergirl para junho de 2026, um filme baseado em Swamp Thing e séries de TV para a HBO Max. Espera-se que a Mulher Maravilha e o Batman também retornem aos cinemas.

Gunn disse que a estética que o público vê em "Superman" não será necessariamente um prenúncio de futuros empreendimentos do DC Studios.

"Quero ter certeza de que cada projeto tem seu próprio sabor único", declarou Gunn, que admitiu ter sentido o peso da responsabilidade de produzir um sucesso.

"Sempre senti a pressão", disse Gunn. "Isso tem sido difícil."

Mas quando começou a ver a reação inicial ao filme, "estou me sentindo muito bem", disse ele. "É muito divertido. Estou vendo o efeito que o filme tem sobre as pessoas."