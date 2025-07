Trump diz que EUA iniciarão negociações com China sobre acordo do TikTok nesta semana

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na sexta-feira que começará a conversar com a China na segunda ou terça-feira sobre um possível acordo com o TikTok.

Ele disse que os Estados Unidos "praticamente" têm um acordo sobre a venda do aplicativo de vídeos curtos TikTok.

"Acho que vamos começar na segunda ou na terça-feira... conversando com a China, talvez com o presidente Xi ou um de seus representantes, mas acho que temos praticamente um acordo", disse Trump a repórteres no Air Force One.