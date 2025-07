Primeiro resort Legoland da China lotou no dia da inauguração, apesar da onda de calor

Por Nicoco Chan e Eduardo Baptista

XANGAI (Reuters) - Neste sábado, turistas e moradores de Xangai enfrentaram o calor sufocante para a abertura oficial do primeiro resort Legoland da China, com milhares de estruturas construídas com mais de 85 milhões de peças de Lego.

Os ingressos para o novo resort, voltado principalmente para famílias com crianças entre dois e doze anos de idade, esgotaram-se rapidamente, pois milhares de pessoas fizeram fila para experimentar mais de 75 passeios, apresentações e atrações em uma área de mais de 300.000 metros quadrados.