Black Sabbath e Ozzy Osbourne voltam para casa para seu último show

Por Sachin Ravikumar

BIRMINGHAM, INGLATERRA (Reuters) - Uma celebração de um dia inteiro do Black Sabbath e Ozzy Osbourne começou em Birmingham neste sábado, com dezenas de milhares de fãs aguardando o que as lendas do heavy metal disseram que será sua última apresentação ao vivo juntos.

Quase seis décadas depois de ajudar a criar a música pioneira do heavy metal com uma canção homônima que encantou e assustou o público, o Black Sabbath está pronto para retornar à sua casa em Aston para "Back to the Beginning" no estádio Villa Park.