Banda britânica Oasis inicia turnê de retorno em Cardiff

O órgão de fiscalização da concorrência do Reino Unido lançou uma investigação sobre a Ticketmaster por causa da venda, incluindo o uso de "preços dinâmicos" para aumentar o custo para os fãs no último minuto.

Mas o foco agora está na apresentação, na qual os Gallaghers terão a companhia do membro original Paul "Bonehead" Arthurs, bem como de Gem Archer e Andy Bell.

Joey Waronker, que já tocou com Beck e R.E.M., estará na bateria.

O álbum "Definitely Maybe", lançado em 1994, foi um marco do "Britpop", uma reação brilhante e com guitarra à música grunge dos EUA.

Sua continuação, "(What's the Story) Morning Glory?", com os hinos "Wonderwall" e "Don't Look Back in Anger", foi o álbum mais vendido da década de 1990 no Reino Unido e o grande avanço da banda nos Estados Unidos.

Depois de fazer dois shows em Cardiff, a turnê Oasis Live '25 continuará na cidade natal dos Gallaghers, Manchester.