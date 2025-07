"Superman" retorna às telonas com "bondade, cães voadores e batalhas espaciais"

"Quando a capa é vestida, ela realmente une tudo. Quando você sai com ela fluindo atrás de você, você sente: 'Sim, estou bem, vou me sair bem'", disse Corenswet, cujos créditos de atuação incluem as séries de TV "The Politician" e "Hollywood" e os filmes "Twisters" e "Pearl".

"Superman" oferece o primeiro vislumbre da visão do diretor James Gunn para o remake do Universo DC (DCU) na Warner Bros.

O cineasta de "Guardiões da Galáxia", que também escreveu o roteiro de "Superman", disse que queria combinar elementos dos quadrinhos e do mito do Superman no cinema.

"Meu 'Super-Homem' é sobre, sabe, em um mundo onde há tanta maldade e tantas coisas mesquinhas acontecendo, o Super-Homem, que muitas vezes pode ser visto como antiquado ou sincero demais, gentil demais, ele é essas coisas. Acho que essa é a coisa mais rebelde que você pode ser nos dias de hoje", afirmou Gunn.

"É um filme sobre bondade. Mas tudo se passa nesse universo com monstros gigantes, cães voadores, robôs, batalhas espaciais e tudo mais."

A atriz de "Maravilhosa Sra. Maisel" Rachel Brosnahan assume o papel de Lois Lane e o ator de "Nosferatu" e "X-Men" Nicholas Hoult, interpreta Lex Luthor.