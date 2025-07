Sean "Diddy" Combs volta à prisão do Brooklyn enquanto aguarda sentença

Depois que o veredicto foi lido na quarta-feira, os advogados de Combs pediram ao juiz distrital Arun Subramanian que o libertasse com uma fiança de US$1 milhão antes de sua sentença, que deverá ocorrer em outubro.

Suas esperanças de voltar para uma dessas casas e para o abraço de sua família depois de ser inocentado das acusações mais graves foram logo frustradas. O juiz negou o pedido de fiança de Combs, citando provas de seu comportamento violento apresentadas durante o julgamento.

Nos últimos anos, o MDC tem sido atormentado por uma persistente falta de pessoal, quedas de energia e larvas na comida dos detentos. Duas semanas após a prisão de Combs, os promotores anunciaram acusações criminais contra nove detentos do MDC por crimes como agressão, tentativa de assassinato e assassinato na instalação nos meses anteriores à chegada de Combs.

Em janeiro do ano passado, um juiz federal de Manhattan se recusou a ordenar a detenção de um homem acusado de crimes relacionados a drogas enquanto aguardava julgamento no MDC, chamando as condições do local de "tragédia contínua".

Em agosto passado, outro juiz disse que converteria a pena de nove meses de prisão de um réu mais velho em prisão domiciliar se ele fosse enviado ao MDC, citando as "condições perigosas e bárbaras" da prisão.

O Departamento de Prisões dos EUA, que opera o MDC, disse em um comunicado que estava empenhado em "esforços intensivos para melhorar as condições do MDC Brooklyn". A agência disse que confiscou drogas, armas e outros contrabandos durante uma varredura de vários dias na prisão em outubro e novembro passados.