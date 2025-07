Richard Gere promete continuar lutando por causa tibetana: "compromisso de muitas vidas"

Por Krishna N. Das

DHARAMSHALA, Índia (Reuters) - Como presidente da Campanha Internacional pelo Tibete, Richard Gere é o mais conhecido defensor do Dalai Lama e de seu povo. Nesta quinta-feira, ele prometeu continuar lutando pela causa tibetana mesmo após a eventual morte do idoso ganhador do Prêmio Nobel e enquanto a China procura impor sua vontade à comunidade.

"Isso é um compromisso de muitas vidas", disse Gere, que está na cidade de Dharamshala, no norte da Índia, para as comemorações de uma semana do 90º aniversário do Dalai Lama, no domingo.