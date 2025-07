Previsão apocalíptica em mangá assusta turistas no Japão

Esse número caiu em maio, no entanto, com as chegadas de Hong Kong -- a supersticiosa cidade controlada pela China, onde os boatos se espalharam amplamente -- caindo 11% em relação ao ano anterior, de acordo com dados mais recentes.

Steve Huen, da agência de viagens EGL Tours, sediada em Hong Kong, atribuiu o movimento a uma série de previsões nas redes sociais ligadas a um mangá que retrata um sonho com um terremoto e tsunami de grandes proporções atingindo o Japão e países vizinhos em julho de 2025.

"Os rumores tiveram um impacto significativo", disse Huen, acrescentando que sua empresa viu seus negócios relacionados ao Japão caírem pela metade. Descontos e a introdução de seguros contra terremotos "impediram que as viagens com destino ao Japão caíssem a zero", acrescentou.

O morador de Hong Kong Branden Choi, de 28 anos, disse que costuma viajar com frequência ao Japão, mas está hesitante em visitar o país em julho e agosto por causa da previsão do mangá. "Se possível, talvez eu adie minha viagem e vá depois de setembro", disse ele.

Ryo Tatsuki, a artista por trás do mangá intitulado "The Future I Saw" (O Futuro que Eu Vi), publicado pela primeira vez em 1999 e relançado em 2021, tem tentado conter as especulações, dizendo em comunicado divulgado por sua editora que ela "não é uma profeta".

A primeira edição do mangá alertava para um grande desastre natural em março de 2011. Esse foi justamente o mês e ano em que um terremoto, um tsunami e um desastre nuclear devastaram a costa nordeste do Japão, matando milhares de pessoas.