Michael Madsen, ator de "Cães de Aluguel" e "Kill Bill", morre aos 67 anos

Ele interpretou o sr. Blonde no filme "Cães de Aluguel", de 1992, e apareceu em vários outros filmes do diretor Quentin Tarantino, incluindo "Kill Bill", "Os Oito Odiados" e "Era uma Vez em... Hollywood".

"Nos últimos dois anos, Michael Madsen tem feito um trabalho incrível com filmes independentes", disse um comunicado de Smith, juntamente com a empresária Susan Ferris e a publicitária Liz Rodriguez.

Ele também estava se preparando para lançar um livro chamado "Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems", que está sendo editado no momento, segundo eles.

