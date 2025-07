Sean "Diddy" Combs vai permanecer preso antes da sentença, decide juiz

Por Luc Cohen e Jack Queen

NOVA YORK (Reuters) - Um juiz federal negou o pedido de Sean "Diddy" Combs para ser libertado da prisão nesta quarta-feira antes de sua sentença, depois que o magnata da música foi inocentado das acusações de tráfico sexual e extorsão que poderiam colocá-lo atrás das grades pelo resto da vida, mas foi considerado culpado de crimes menores relacionados à prostituição.

Em uma audiência no tribunal federal de Manhattan, horas após a leitura do veredicto, o juiz distrital Arun Subramanian disse que Combs deve permanecer na prisão federal no Brooklyn por enquanto, dadas as amplas evidências apresentadas no julgamento dos atos violentos que Combs cometeu.