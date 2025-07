Sean "Diddy" Combs é condenado por prostituição, mas inocentado de acusações mais graves

Combs, de 55 anos, se declarou inocente de todas as cinco acusações. Seus advogados reconheceram que o fundador da Bad Boy Records, outrora famoso por organizar festas luxuosas para a elite cultural, às vezes era violento em seus relacionamentos domésticos. Mas eles disseram que a atividade sexual descrita pelos promotores era consensual.

O julgamento de sete semanas no tribunal federal de Manhattan expôs o funcionamento interno do império de negócios de Combs e deu ao júri de 12 membros uma visão íntima de seus relacionamentos voláteis com a cantora de rhythm and blues Casandra "Cassie" Ventura e uma mulher conhecida no tribunal pelo pseudônimo de Jane.

Ventura processou Combs em novembro de 2023 por tráfico sexual, o primeiro de dezenas de processos civis acusando-o de abuso. Combs, também conhecido ao longo de sua carreira como Puff Daddy e P. Diddy e outrora homenageado por transformar artistas como Notorious B.I.G. e Usher em estrelas, fez um acordo com Ventura no valor de US$20 milhões. Ele negou qualquer irregularidade.

No julgamento, os jurados viram imagens de vigilância de 2016 mostrando Combs chutando e arrastando Ventura no corredor de um hotel InterContinental em Los Angeles, onde ela disse que estava tentando sair de uma "Freak Off".

Jane testemunhou posteriormente que Combs, em junho de 2024, a atacou e a orientou a fazer sexo oral em um artista masculino, embora ela tenha dito a ele que não queria. Esse suposto ataque ocorreu um mês depois que Combs se desculpou nas mídias sociais pelo ataque a Ventura em 2016, cujas imagens foram transmitidas pela CNN.

De acordo com os promotores, a violência física foi apenas uma das maneiras pelas quais Combs obrigou Ventura e Jane a participarem das apresentações -- um ato de coerção que, segundo eles, equivale a tráfico sexual, pois os acompanhantes masculinos eram pagos.