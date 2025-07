O que acontece com Sean "Diddy" Combs após julgamento por tráfico sexual?

Após a sentença de Combs, seus advogados podem entrar com um recurso tanto da condenação quanto da sentença. Para ser bem-sucedida no recurso, a defesa enfrenta o grande ônus de convencer o Tribunal de Apelações do 2º Circuito de que Subramanian cometeu erros jurídicos que afetaram o veredicto do júri.

Qualquer recurso pode levar anos para ser julgado. Por exemplo, o 2º Circuito manteve a condenação por tráfico sexual e a sentença de 20 anos de prisão da socialite britânica Ghislaine Maxwell em 17 de setembro de 2024, quase três anos após sua condenação.

PROCESSOS CIVIS

A cantora de rhythm and blues Casandra "Cassie" Ventura, uma das principais testemunhas de acusação, processou Combs em novembro de 2023 por tráfico sexual, o primeiro de dezenas de processos civis acusando-o de abuso. Combs fez um acordo com Ventura no valor de US$20 milhões. Ele negou qualquer irregularidade.