Júri de Sean "Diddy" Combs decide sobre algumas acusações; veredicto ainda não é conhecido

Por Jack Queen e Luc Cohen

NOVA YORK (Reuters) - O júri do julgamento de Sean "Diddy" Combs por tráfico sexual chegou a um veredicto em quatro das cinco acusações que o magnata da música enfrenta, disse o juiz que supervisiona o caso nesta terça-feira, sem revelar qual foi o veredicto do júri.

O juiz distrital Arun Subramanian disse que o júri o havia informado em uma nota no final do segundo dia de deliberações que havia chegado a um veredicto sobre as acusações de tráfico sexual e transporte para prostituição que Combs enfrenta, mas não havia conseguido chegar a um veredicto sobre a conspiração de extorsão.