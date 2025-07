BTS promete novo álbum e turnê mundial no próximo ano

Por Hyunjoo Jin e Minwoo Park

SEUL (Reuters) - O grupo de K-pop BTS irá para os Estados Unidos este mês para começar a trabalhar em novas músicas e lançará seu próximo álbum no início do ano que vem, antes de uma turnê mundial, informou a banda nesta terça-feira.

Os sete membros do grupo, que voltaram a se juntar depois de cumprir o serviço militar obrigatório da Coreia do Sul, fizeram o anúncio durante uma transmissão ao vivo no Weverse, uma plataforma de superfãs de propriedade da HYBE, empresa de entretenimento que administra o BTS.