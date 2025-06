"F1" chega ao topo das bilheterias dos EUA e Canadá

A série da Netflix "Formula 1: Dirigir para Viver" ajudou a aumentar a popularidade das corridas de Fórmula 1, especialmente nos EUA.

A Apple também colocou força de marketing por trás de seu filme, uma produção da Apple Original Films que, segundo a Variety, custou mais de US$200 milhões para ser feita.

A gigante da tecnologia divulgou "F1" durante o discurso do presidente-executivo Tim Cook na Worldwide Developers Conference deste ano e ofereceu um desconto no filme aos usuários do iPhone. A Apple Music também amplificou a trilha sonora do filme.

A Warner Bros, que comercializou e distribuiu o filme, desenvolveu uma campanha sob medida que enfatizou a participação do campeão mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton, na Europa e na América Latina, ao mesmo tempo em que se concentrou em Pitt nos EUA.

"F1" representa o maior fim de semana de estreia para a Apple, cujos esforços cinematográficos anteriores, como "Assassinos da Lua das Flores", do diretor Martin Scorsese, foram aclamados pela crítica, mas obtiveram resultados modestos nas bilheterias.

"A excelente estreia do filme reflete tanto a emoção da Fórmula 1 quanto a história profundamente emocional e divertida elaborada por todo o elenco e equipe criativa", disse Zack Van Amburg, chefe mundial de vídeo da Apple, em um comunicado.