The Searchers, campeão das paradas dos anos 60, fará último show no Glastonbury

Por Paul Sandle

GLASTONBURY, Inglaterra (Reuters) - The Searchers, banda de Liverpool que alcançou o topo das paradas na década de 1960 com "Sweets for My Sweet", "Needles and Pins" e "Don't Throw Your Love Away", fará seu último show no Festival de Glastonbury na sexta-feira, após 66 anos de turnês.

Formado em 1959 por John McNally e Mike Pender, o grupo fez parte da cena Merseybeat, ao lado de Gerry and the Pacemakers e dos Beatles, estourando no início da década de 1960, antes de fazer sucesso nos Estados Unidos.