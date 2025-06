Celebridades se reúnem em Veneza para celebração do casamento entre Bezos e Sánchez

A filha do presidente dos EUA, Donald Trump, Ivanka, e o genro, Jared Kushner, que chegaram na terça-feira, usaram o tempo extra para passear e fazer compras.

Espera-se que cerca de 200 a 250 personalidades do show business, da política e das finanças participem do que foi amplamente apelidado de "casamento do século", com custo estimado em cerca de US$50 milhões.

O evento provocou um debate sobre seu impacto em uma das cidades mais bonitas do mundo, com os manifestantes vendo-o como um exemplo de Veneza sendo embrulhada para presente para forasteiros super-ricos, mas outros apreciando o espetáculo e os gastos.

Um ativista subiu em um dos postes na principal Praça de São Marcos nesta quinta-feira, desenrolando uma faixa com os dizeres "O 1% arruína o mundo", para protestar contra a presença do bilionário Bezos em Veneza.

Os convidados estavam se reunindo na noite desta quinta-feira nos claustros da Madonna dell'Orto, uma igreja medieval no distrito central de Cannaregio que abriga obras-primas do pintor Tintoretto do século 16.

A prefeitura proibiu a entrada de pedestres e o tráfego aquático na área das 16h30 até a meia-noite (horário local), para oferecer segurança e isolamento aos visitantes.